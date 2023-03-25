В эфире радио "НВ" Иван Яковина рассказал о тонкостях недавнего визита верного прихвостня путина Дмитрия Медведева в военные заводы России, где он зачитал "телеграмму Сталина".

"Недавно Дмитрий Медведев, не просыхает, кстати, сознание, съездил куда-то на военный завод и зачитал там телеграмму Сталина. В телеграмме этой Сталин угрожал директорам военных заводов расстрелом, если они будут выпускать мало военной техники для фронта. Медведев сказал - хочу чтобы вы меня услышали и вспомнили слова генералиссимуса. Он намекает, что сейчас директоров военных заводов будут расстреливать, наказывать - не знаю что с ними будут делать, если они будут мало техники выпускать. Это он решил привлечь себе союзники Сталина", - говорит Яковина.

Однако, по словам политического обозревателя, в этой "тактике" есть нюанс.

"Но при Сталине изготавливали полное го*но на советских заводах, танки ломались, самолетов разбилось, по статистике советской, больше от разного рода неисправностей за время войны, чем было сбито немцами. То есть самолеты собирались тая-ляп. Сейчас, скорее всего, тоже самое будет - будут выполнять план, тап-ляп на отцепись", - резюмировал Яковина.

Напомним, Россия готовится к новому наступлению "по многим направлениям": этот период станет критическим.

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