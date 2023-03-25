Мужчина поделил украинцев, живущих в Одессе, на "нормальных и не нормальных", а также обозвал всех тех, кто просил его говорить по-украински.

В последнее время Одессу заполонили языковые скандалы. Создается ощущение, что они происходят по несколько раз на один месяц. На днях случился новый скандал. В частности, местный TikTok-блогер горячо возмутился, что его просят говорить на украинском языке. Об этом сообщили на Телеграмм-канале "Х*евая Одесса".

Местный житель Александр работает в такси и проводит прямые эфиры, в которых общается на разные темы. В одном из таких эфиров его культурно попросили разговаривать на украинском языке. На, что таксист ответил гневно и перешел на брань.

В частности, во время общения со своей собеседницей, Александр ответил, что не собирается разговаривать на украинском, потому что он ему не родной. Более того, он заявил якобы говорит не на российском языке, а на "русском", который был придуман до образования российской федерации. Кроме того, тот оскорбил всех одесситов, которые разговаривают на украинском и сказал, что только на "русском" общаются "нормальные люди в Одессе".

Александр начал криком возмущаться и материться, на слова собеседницы о том, что в независимой Украине есть лишь один государственный язык и это украинский.

"Не надо мне говорить тут, на каком мне разговаривать. Что хочу, то и делаю… размовляти на українській мові! Вы что, су*а, фашисты е*ные, бл*ть", - возмутился в духе пропаганды одесский таксист.

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Как еще Politeka сообщала, что появились детали речевого скандала во львовской школе.

Также Politeka писала, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе: студенты отказываются посещать пары.