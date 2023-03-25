В Черновцах полиция остановила автобусы с людьми. Соответствующее видео опубликовала в Фейсбуке "Винницкая Епархия УПЦ".

Впоследствии представители УПЦ МП сообщили, что полиция якобы препятствует паломникам и не выпускает из Черновцов автобусы из Почаевской Лавры.

"В Украине сейчас нет религиозной свободы. В Украине идет террор", - заявил епископ Ивано-Франковский Никита.

Представители УПЦ МП заявили, что верующих якобы два часа удерживали в заложниках, после чего автобусы конфисковали, а водителя пенсионного возраста якобы вызывали в военкомат.

Одним из главных спикеров Московского патриархата был глава Ивано-Франковской епархии, экссекретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП архимандрит Никита.

"Я удивляюсь винничанам ..Вы же украинцы, как вы можете молиться с ра**кими попами.Вы что, любите ра*ку и их попов, сидящих в наших украинских храмах?.Вы терпите убийцам украинского народа. Почему? Гоните фсбешных попов на их историчную семью ,не место им в Украине..На нашей украинской земле и храмах должны быть украинские священнослужители", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП пригрозили украинцам "апокалипсисом", если монахи пойдут: "Согласно предсказанию.

Также напомним, что митрополит Павел высказался по поводу выселения из Лавры.

Кроме того, напомним, УПЦ оставили после себя сплошной беспорядок в Лавре: от подвала до книжного склада.