В Черновцах полиция остановила автобусы с людьми. Соответствующее видео опубликовала в Фейсбуке "Винницкая Епархия УПЦ".
Впоследствии представители УПЦ МП сообщили, что полиция якобы препятствует паломникам и не выпускает из Черновцов автобусы из Почаевской Лавры.
"В Украине сейчас нет религиозной свободы. В Украине идет террор", - заявил епископ Ивано-Франковский Никита.
Представители УПЦ МП заявили, что верующих якобы два часа удерживали в заложниках, после чего автобусы конфисковали, а водителя пенсионного возраста якобы вызывали в военкомат.
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Одним из главных спикеров Московского патриархата был глава Ивано-Франковской епархии, экссекретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП архимандрит Никита.
"Я удивляюсь винничанам ..Вы же украинцы, как вы можете молиться с ра**кими попами.Вы что, любите ра*ку и их попов, сидящих в наших украинских храмах?.Вы терпите убийцам украинского народа. Почему? Гоните фсбешных попов на их историчную семью ,не место им в Украине..На нашей украинской земле и храмах должны быть украинские священнослужители", - пишут украинцы в комментариях.
Ранее сообщалось, что в УПЦ МП пригрозили украинцам "апокалипсисом", если монахи пойдут: "Согласно предсказанию.
Также напомним, что митрополит Павел высказался по поводу выселения из Лавры.
Кроме того, напомним, УПЦ оставили после себя сплошной беспорядок в Лавре: от подвала до книжного склада.