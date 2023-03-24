Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.
Нарушения со стороны Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) УПЦ могут служить основанием для расторжения договора аренды о безвозмездном использовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.
Были обнаружены следующие нарушения:
самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек;
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нецелевое использование объекта государственной собственности, например - подвал 1914 года;
ненадлежащее содержание памятки архитектуры местного значения, а именно книжный склад;
нарушение условий подпункта 4 пункта 3.2 договора от 19.07.2013 № 2 об обязательстве не передавать без разрешения заповедника (государственного учреждения) имущество третьим лицам (переданы корпуса в субаренду Митрополии УПЦ и Киевской духовной академии и семинарии. Было зарегистрировано 20 сторонних.
На территории Киево-Печерской лавры продолжаются проверки.
Ранее сообщалось, что в УПЦ МП пригрозили украинцам "апокалипсисом", если монахи пойдут: "Согласно предсказанию.
Напомним, что Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП: "Процесс начался...".
Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.