О награде рассказали на странице Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"Прошлой осенью во 2-Г классе на уроке дети изучали тему написания письма. Учась на семейной форме за границей, девочка Аня мечтала о возвращении в Украину и усердно выполняла все задачи классного руководителя.
Поэтому добросовестно выполняя и эту задачу, она с воодушевлением писала письмо особому адресату – Валерию Залужному. Мама отправила это письмо в Украину бабушке и дедушке, которые, прочитав его, прислали его адресату. И он его получил!”, – говорят в военкомате.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Увязли окончательно и бесповоротно: эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Бахмуте
Хотели нажиться на помощи защитникам: полицейские потребовали деньги у благотворителей, фото
Угроза оперативного окружения: какая ситуация сложилась у ВСУ и оккупантов под Бахмутом
Кара настигла Оксану Марченко: в СБУ сообщили новые подробности
Искренние слова благодарности и патриотизм школьницы поразили Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и он передал ей отличие.
Напомним, редкое фото молодого Залужного выложили в Сеть: "Тот же взгляд и прищур". Фото было сделано на военном полигоне.
Также сообщалось, что Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил украинцам о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.
Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.