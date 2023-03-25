О награде рассказали на странице Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Прошлой осенью во 2-Г классе на уроке дети изучали тему написания письма. Учась на семейной форме за границей, девочка Аня мечтала о возвращении в Украину и усердно выполняла все задачи классного руководителя.

Поэтому добросовестно выполняя и эту задачу, она с воодушевлением писала письмо особому адресату – Валерию Залужному. Мама отправила это письмо в Украину бабушке и дедушке, которые, прочитав его, прислали его адресату. И он его получил!”, – говорят в военкомате.

Искренние слова благодарности и патриотизм школьницы поразили Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и он передал ей отличие.

Напомним, редкое фото молодого Залужного выложили в Сеть: "Тот же взгляд и прищур". Фото было сделано на военном полигоне.

Также сообщалось, что Залужный рассказал о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил украинцам о ключевом населенном пункте для обороны всего фронта.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.