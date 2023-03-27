Блогер Мария Смирнова посмотрела видео из передовой, где наши защитники без отдыха ведут бои с российскими захватчиками, но ее возмутила грязь в их окопах.

В Бахмуте с середины октября не вывозят мусор из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе вокруг каждого бака: свалки из стекла, шифера, обломков от ракет и упаковок от гуманитарной помощи. Такое же происходит по всему фронту, где идут тяжелые бои.

Блогерша, живущая в Австрии, упрекнула защитников за грязь в окопах. На этот скандальный пост отреагировал полковник ВСУ и блоггер Анатолий Штефан в своем Телеграм-канале.

Блогер Мария Смирнова посмотрела видео из передовой, где наши защитники без отдыха ведут бои с российскими захватчиками. Бойцам иногда нет времени, чтобы даже поесть. Но блогерша, которая живет сейчас в Австрии, была возмущена тем, что украинские военные не убирают в своих окопах и развели там грязь.

"А кто общается с военными, которые в окопах бывают, там реально такой срач? Ну вот в самом деле? Если посмотреть видео, то там такое все в бутылках, обертках, консервных банках. ЭТО ЖЕ Б*ЯХА ВСЕ СОРТИРУЕТСЯ!", - написала блогерша с ником Smirnova Mariia_NAFOfella.

Стоит отметить, что из-за волны хейта она решила удалить свой пост. Но интернет все помнит и скрин ее поста опубликовал Анатолий Штефан.

Более того, украинцы нашли ее страницу и начали писать ей под другими постами. Многие допрашивались, почему она сидит в безопасном месте, почему не в Бахмуте? Особенно, если ей так хочется убрать:

"Под Бахмутом стрелковый бой идет почти 24/7 К тому же, с каких это пор какая-то интернет-х*йня из-под ногтя рассказывает, что кто-то кому-то обязан?",

"Он такой отстрелялся из 120 мм миномета, и ждет огонь ответа, сортируя мусор на бруствере. Пластик влево, бумага вправо, русская мина – в карман?",

"Боже, какое же ты еб*нутое. почему еще не в Бахмуте?",

"Вы - вонючая за*ница, бессмысленно воняющая, сидя в теплом, безопасном месте",

"Надеялся, что это тупая шутка или троллинг, а нет - организм действительно находясь в Вене дает советы...",

"Иди убирай, заодно мины соберешь в Сумах?".

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