Блогерша Анна Алхим продолжает разговаривать на русском, и очень любит послушать российскую музыку у себя в машине.

Популярная украинская блогерша Анна Алхимова, более известная как просто Алхим, попала в скандал. В частности, она весело призналась, что продолжает слушать российскую музыку на стриминговых платформах. При этом она отметила, что продолжит это делать, хотя прекрасно понимает, что артисты из рф за это получают деньги.

Заявление, которое возмутило большинство украинцев, она озвучила во время интервью для Александра Волошина.

Для начала стоит пояснить, что российские исполнители получают прибыль от прослушиваний своих песен на разнообразных стриминговых платформах, а потом платят налоги, за которые потом оплачивают зарплату военным и покупают оружие. Получается, что украинцы, которые слушают российскую музыку, спонсируют армию врага.

В разговоре с Волошиным Анна Алхим заявила, что ей нравится творчество российских исполнителей, поэтому она продолжает их слушать.

Александр спросил у блогерши, понимает ли она, что таким образом спонсирует россию и та весело ответила: "Да". А потом начала оправдываться и заявлять, что на самом деле - понятия не имеет, как она отправляет деньги в рф, слушая российскую музыку. При этом она добавила, что украинские песни "полная ху*ня".

"Я обожаю российские песни, слушаю их в машине. Да, включаю в Apple Music... Я не понимаю, как таким образом я им отправляю деньги? Ну как? А где мне слушать это? Ну мне не нравится украинская музыка. Есть определенные классные песни, а все остальные - х***я", - заявила она.

В комментариях украинцы заметили, что та начала оправдываться. Многие отмечали, наскольк стыдно было слушать Анну Алхим, которая пыталась оправдать свои действия:

"Надо своими мозгами думать. Не только косы на ней носить. А надо думать что говоришь. Думай перед каждым своим эфиром",

"Книги ей надо читать знала бы, что россияне нам не братский народ не только сейчас, но и 100-300 лет назад. Может тогда и музыку перестала их слушать",

"Ну как можно в твоем возрасте быть на столько ограниченным? Это дно!",

"Безмозглая и искусственно созданная ляля со вставным силиконовым мозгом - и вот это имеет аудиторию? Ее же слушать просто невозможно. Особенно выводы о коррупции и оговорочка о российской музыке",

"Казалось, дно уже пробито, но снизу постучали. Стыдно, что есть такие люди".

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