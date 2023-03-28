Родные не находят себе места и просят помочь в поисках мальчика и его мамы.

Полиция и волонтеры просят неравнодушных украинцев обратить внимание на это объявление. В частности, стало известно, что на Полтавщине без вести пропал 12-летний мальчик Владислав Овчаренко. Об этом говорится в сообщении "Служби розшуку дітей", а также описаны все известные детали произошедшего.

Уточняется, что 24 декабря 2022 года мальчик уехал вместе со своей мамой. После этого на связь с родными и близкими ни Владислав Овчаренко, ни его мама не вышли. По предварительной информации, они могут находиться в городе Почаев, Тернопольской области.

Владислав Овчаренко выглядит на 12 лет, у него крепкое телосложение. Его рост около 140 см. Мальчик имеет короткие темные волосы и карие глаза. Кроме того, у него есть особая примета, которую можно сразу заметить. В частности, мальчик хромает на правую ногу.

Если Вы где-то видели этого ребенка – звоните с мобильного на горячую линию "Службы розыска детей" по номеру 116 000 или напишите в чат-бот – @missingchildren_bot! Для абонентов всех мобильных операторов звонки – бесплатные.

Кроме того, полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто может помочь в розыске ребенка, предоставить информацию по номеру: "102".

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