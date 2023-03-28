Этой ночью страна-террорист снова запустила свои БПЛА «Shahed» в направлении украинской столицы.

Как сообщают в КМВА, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около десяти таких целей.

«В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв», - добавил начальник КМВА Сергей Попко.

В свою очередь в ГСЧС показали кадры с места вражеской атаки.

Так, сообщается, что в ночь на 28 марта в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе.

«В результате вражеской атаки в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв.м. Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали», - рассказали спасатели.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.

Позже в КМВА сделали уточнения относительно ночнойй атаки на столицу.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты атаковали детский дом.

Также сообщалось о страшной ракетной атаке на Авдеевку.

Кроме того, Politeka.net предупреждала, где будет отключена мобильная связь.