Как сообщают в КМВА, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около десяти таких целей.
«В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным - без жертв», - добавил начальник КМВА Сергей Попко.
В свою очередь в ГСЧС показали кадры с места вражеской атаки.
Так, сообщается, что в ночь на 28 марта в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Взрыв прогремел в Киеве: в небо поднимается столб дыма и огня
Вылетел крышей в столб: новое ужасное ДТП произошло в Киеве, фото с места
Дом с огромным участком за 700 долларов: где в Украине самое дешевое жилье, фото
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
«В результате вражеской атаки в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв.м. Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали», - рассказали спасатели.
Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.
Позже в КМВА сделали уточнения относительно ночнойй атаки на столицу.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты атаковали детский дом.
Также сообщалось о страшной ракетной атаке на Авдеевку.
Кроме того, Politeka.net предупреждала, где будет отключена мобильная связь.