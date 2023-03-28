Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в Генштабе ВСУ.
Также в новой сводке отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
«Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделения Сил обороны Украины отражены 62 атаки противника на указанных направлениях», - сообщили в Генштабе.
Как рассказали в Генштабе ВСУ, на Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое.
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В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.
Также в Генштабе сообщили о применении оккупантами аэрозольных «слезоточивых» гранат нелетального действия в районах населенных пунктов.
Кроме того, российские оккупанты продолжают усиливать режимные меры на временно оккупированных территориях.
Так, наблюдается тенденция, когда вводится ограничение на свободное передвижение граждан Украины между населенными пунктами. В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области, в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации.
Напомним, минувшей ночью Киев пережил новую масштабную атаку дронами-камикадзе.
Также сообщалось, что в Авдеевке отключат мобильную связь.
Кроме того, Politeka.net писала, что еще один украинский город постигла страшная судьба Мариуполя.