Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в Генштабе ВСУ.

Также в новой сводке отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделения Сил обороны Украины отражены 62 атаки противника на указанных направлениях», - сообщили в Генштабе.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, на Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

Также в Генштабе сообщили о применении оккупантами аэрозольных «слезоточивых» гранат нелетального действия в районах населенных пунктов.

Кроме того, российские оккупанты продолжают усиливать режимные меры на временно оккупированных территориях.

Так, наблюдается тенденция, когда вводится ограничение на свободное передвижение граждан Украины между населенными пунктами. В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области, в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации.

Напомним, минувшей ночью Киев пережил новую масштабную атаку дронами-камикадзе.

Также сообщалось, что в Авдеевке отключат мобильную связь.

Кроме того, Politeka.net писала, что еще один украинский город постигла страшная судьба Мариуполя.