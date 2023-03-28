Так, на официальной странице в "Нафтогазе" в Facebook женщина рассказала, что газом она не пользуется, а использованные кубы приписали "от фонаря", пишет Politeka.net.

«Почему вы поступаете с постоянными клиентами так плохо? Последние 5 лет я данные счетчика передавала по электронной почте, поскольку живу долгое время за границей. Газом не пользуюсь. И никаких проблем не возникало. Сейчас мне от фонаря выставили использованные кубы», - пожаловалась женщина.

Также она сообщила, что никто из инспекторов к ней не приходил и не звонил.

«Зачем вы потребовали устанавливать счетчик? Дозвониться вам невозможно», - возмущается женщина.

В свою очередь Нафтогаз обратился к женщине с просьбой предоставить номер лицевого счета на ФИО владельца, чтобы они могли проверить информацию.

Тем временем еще одна потребительница пожаловалась Нафтогазу на некомпетентность сотрудников. Мол, таких людей надо увольнять.

«Я теперь понимаю, оператор настолько некомпетентен, как и другие операторы с Горячей линии, Вайбера и т.п, что становится понятным, почему такая путаница с показаниями. Она мне рассказала, что Нафтогаз работает с Платформой Днепрогаза, зачем эти разговоры с клиентом», – пожаловалась женщина.

Также потребительница не понимает, почему в «кабинете» не работает опция «обращение».

«Когда я спросила, что я как клиент Нафтогаза, работаю с Нафтогазом, а они должны, согласно Договору между Нафтогазом и Днепрогазом, исправить ошибки. Она ответила, что нет договора между "Нафтогазом" и "Днипрогазом". Потому что у них платформа. Боже, увольте этих сотрудников, потому что они еще наделают беды руководству».

В «Нафтогазе» на жалобу отреагировали, отметив, что такая функция, как обращение, действительно отсутствует, поэтому в случае возникновения к компании вопросов можно обратиться в контакт-центр компании.

«Также, Вы можете обратиться в наши чат-боты GASUA, Вайбер, Телеграмм и Фейсбук…», - отметили в «Нафтогазе», добавив, что также клиенты могут написать свой вопрос в личные сообщения страницы Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" или обратиться по адресу электронной почты.

Напомним, украинцы обалдели от новых счетов за газ.

Также сообщалось, что Нафтогаз дал разъяснения по поводу новых изменений.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нафтогаз предъявил долг жительнице Мариуполя, в доме которой нет газа уже год.