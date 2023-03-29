Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине, передает "УП".

Он сообщил, что с начала полномасштабной войны военнообязанный должен сам явиться в центр комплектования.

В первые дни войны с началом мобилизации так и было, но, по словам, начальника ТЦК, из-за того, что другие призывники не приходят сами для обновления учетных данных - приходится раздавать повестки везде, в том числе на улицах и общественных местах.

Юристы жалуются, что не всегда повести раздают по правилам, на что начальник ТЦК заявил, что военнообязанным нужно приходить в военкомат без повесток.

Также сообщается, что законом список мест для выдачи повестое не регламентирован, поэтому вручить повестку представители военкомата могут в любом месте.

"Депутатам, в Буковеле пожалуй не раздают. В эпицентре тоже пожалуй нет. А у нас в селе почти всех забрали",

"Интересно а почему не раздают сбежавшим из Украины? беженцам? Депутатам? Это тоже надо делать Пусть идут и защищают свою Украину !",

" Если бы было построено все по совести, закону, и в самом деле так бы и было большинство приходили, подчеркиваю, для обновления данных, но то, что происходит сейчас просто нет слов......эта война уничтожает наши будущие поколения, а остальные просто открыто зарабатывают на этой крови просто колоссальные деньги, безнаказанность и цинизм зашкаливает, всех достигнет наказания, но это впоследствии, а сейчас молим Бога чтобы как можно быстрее закончилась эта кровопролитная, несправедливая война",

"А депутатам почему не вручают и их сыночкам повестки они не такие как простой народ самый и они все идут воевать а не штаны по турбазам протерают",

"Да когда же в верховную раду повестки посетят", - жалуются украинцы в сети.

Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.

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