Об этом Тарас Высоцкий сообщил в эфире марафона "Единые новости".
По его словам, Украина проходит пик цен на овощи. На рост цен влияет минимум два фактора.
В частности – это энергетический кризис, который создавала Россия, препятствуя военным действиям сохранению большой части урожая.
Также многие овощи, в первую очередь, лук и морковь, росли в Херсонской и Запорожской областях.
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Однако оккупация повлияла на то, что овощи не могут быть доступны украинскому покупателю.
Вместе с тем, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины дополнил, что в этом году наши украинские аграрии хотят увеличить площадь посевных под лук, морковь и другие важные для нас овощи. Потому вся надежда на большой урожай в 2023 году.
Сообщается, что сейчас идет большая работа для того, чтобы стабилизировать цены для украинских потребителей.
Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.
Кроме того, Politeka.net писала, что "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.
Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.