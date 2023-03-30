Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины заявил, что сейчас в стране пик цен на овощи.

Об этом Тарас Высоцкий сообщил в эфире марафона "Единые новости".

По его словам, Украина проходит пик цен на овощи. На рост цен влияет минимум два фактора.

В частности – это энергетический кризис, который создавала Россия, препятствуя военным действиям сохранению большой части урожая.

Также многие овощи, в первую очередь, лук и морковь, росли в Херсонской и Запорожской областях.

Однако оккупация повлияла на то, что овощи не могут быть доступны украинскому покупателю.

Вместе с тем, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины дополнил, что в этом году наши украинские аграрии хотят увеличить площадь посевных под лук, морковь и другие важные для нас овощи. Потому вся надежда на большой урожай в 2023 году.

Сообщается, что сейчас идет большая работа для того, чтобы стабилизировать цены для украинских потребителей.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

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