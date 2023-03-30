Так, согласно сообщению "Нафтогаза" на официальной странице Facebook, для клиентов АО "Харьковгоргаз" и АО "Криворожгаз" открыта функция передачи показаний через ресурсы ГК "Нафтогаз Украины", пишет Politeka.net.

А именно в личном кабинете my.gas.ua; в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger; с помощью оператора контакт-центра.

В "Нафтогазе" также проинформировали, что абоненты АО "Харьковгоргаз" и АО "Криворожгаз" переходят на сервисы "Нафтогаз Украины".

«В связи с переходом АО «Харьковгоргаз» и АО «Криворожгаз» в группу НАК «Нафтогаз Украины» сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться «Нафтогаз Украины», - сообщили в «Нафтогазе», добавив, что другие сервисы учета газа для абонентов указанных компаний работать не будут.

В том числе и 104.ua, отметили в "Нафтогазе".

В свою очередь, некоторые потребители жалуются на информационные, рекламные и другие рассылки от Нафтогаза, на которые не давали согласия при регистрации, а также на то, что компания требует номер телефона.

Напомним, украинцы жалуются "Нафтогазу", что им дописывают увеличенные показатели.

Кроме того, сообщалось о срочном предупреждении, которое касается "коммуналки" – осталось всего несколько дней.

Также Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.