Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский накануне в эфире телемарафона рассказал, что в Украине работают над созданием законодательных оснований для рассылки повесток через мессенджеры, такие как Телеграмм и Вайбер.
Нардеп объяснил, как такая идея может быть реализована, а также анонсировал новый законопроект о реестре "уклончан", передает " Фокус".
Сообщается, что данный реестр нужен в том случае, если военнообязанный должен явиться в военкомат, однако не пришел, например, несколько раз подряд, тогда ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Эксперт рассказал, в каком случае Украине может грозить поражение: названы 5 факторов, которые нельзя допустить
"Бросили максимальное количество сил": озвучена крайне опасная задумка оккупантов в районе Бахмута
"Мясорубка": боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в Бахмуте
"Словно тебя обняла": Федишин показала последнее сообщение от погибшего брата
Так называемый реестр "уклонистов" будет выполнять функцию общественного давления на мужчин, уклоняющихся от похода в военкомат.
Только после того, как военнообязанный все же выполнит свое обязательство, информацию из реестра уберут.
"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", — рассказал нардеп.
Напомним о мобилизации в Украине: мужчины, отказавшегося от повестки, оправдал суд.
Также сообщалось, что украинцам рассказали, почему военнообязанным начали раздавать повестки на улицах и общественных местах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото: "Аня мечтала о...".