Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский накануне в эфире телемарафона рассказал, что в Украине работают над созданием законодательных оснований для рассылки повесток через мессенджеры, такие как Телеграмм и Вайбер.

Нардеп объяснил, как такая идея может быть реализована, а также анонсировал новый законопроект о реестре "уклончан", передает " Фокус".

Сообщается, что данный реестр нужен в том случае, если военнообязанный должен явиться в военкомат, однако не пришел, например, несколько раз подряд, тогда ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные.

Верховная Рада, нардепы

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Так называемый реестр "уклонистов" будет выполнять функцию общественного давления на мужчин, уклоняющихся от похода в военкомат.

Только после того, как военнообязанный все же выполнит свое обязательство, информацию из реестра уберут.

мобилизация, призыв

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", — рассказал нардеп.

Напомним о мобилизации в Украине: мужчины, отказавшегося от повестки, оправдал суд.

Также сообщалось, что украинцам рассказали, почему военнообязанным начали раздавать повестки на улицах и общественных местах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото: "Аня мечтала о...".