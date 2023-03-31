О своей проблеме мужчина рассказал на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook, пишет Politeka.net.
Потребитель удивляется, зачем компании показатели счетчика, если они «рисуют» в счетах совсем другое.
«Показания я указал, только какая из того для меня есть польза, если вы все равно их не используете, пишете какую-то свою чепуху? Я не могу понять пока, это вы такие мошенники и совершаете намеренно или вы только бестолковые недоумки и это совершаете из-за отсутствия ума?», - кипятится мужчина.
По его словам, ему докинули лишние кубы:
«Откуда возникли те 798.74 кубических метра? Передаю, передаю показатели – одно из другого вычитаем... Нет. Гульк 798.74! А почему только 798, а не 77798? Во-первых, написали высосанные из пальца расходы, а, во вторых, как могли возникнуть 74 сотых, если всегда показы считают целыми числами? Хватит нести бред!».
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Украина поразила одну из составляющих ядерной триады РФ: «Процесс идет в верном направлении»
Повлияет на ход всей войны: "бахмутский" сценарий повторяется на другом направлении
«Это безумие! Можно потерять ребят»: военный высказался о запрете в Бахмуте
Украинцам придется уплатить налог за полученную финансовую помощь: налоговики предупредили о последствиях
В конце концов, мужчина отказался оплатить счет, требуя от «Нафтогаза» объяснений.
«Так, пока вы по складам не разъясните, откуда берете те расходы, дудки вам, а не деньги».
Также потребитель потребовал, чтобы ему сообщили именно здесь, на странице, а не в личных сообщениях.
В «Нафтогазе» на жалобу отреагировали, объяснив, как происходят расчеты.
«Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза. Принцип учета объемов потребленного газа происходит следующим образом:
- потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число должен передать показатели счетчика Оператору ГРМ, если потребителем не были переданы показатели счетчика, то облгаз (Оператор ГРМ) фиксирует предельные показатели счетчика;
- оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС;
- ГК «Нафтогаз Украины» подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу», - сообщили в «Нафтогазе».
В «Нафтогазе» отметили, что только после этого идет начисление суммы к уплате.
«То есть, оператор ГРМ (облгаз) рассчитывает объем потребленного газа, по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставку газа. Мы, как поставщик газа, не имеем возможности самостоятельно осуществлять корректировку объема полученного от оператора ГРМ или самостоятельно вести начисление объема», - заверили в «Нафтогазе».
Также в газоснабжающей компании порекомендовали в случае некорректного начисления объема газа обращаться к Оператору ГРМ.
«После того, как мы получим скорректированные данные от облгаза, по личному счету будет произведен перерасчет суммы к оплате», – добавили в «Нафтогазе».
Также в газоснабжающей компании пояснили, что актуальный номер телефона местного оператора ГРМ можно найти в открытых источниках в интернете.
"Если оператор ГРМ произведет перерасчет в объемах, информация будет отражена в счете в следующем месяце", - пояснили в газоснабжающей компании.
В свою очередь, возмущенный клиент заявил, что отношения с поставщиками газа не его проблема, а «Нафтогаза».
«Вы мне ложный счет выставляете без обоснования, так я с вами и разговариваю, а ваши отношения с вашими поставщиками - это ваше дело и ваши заботы».
Напомним, "Нафтогаз" предупредил о важных изменениях - касается передачи показаний.
Кроме того, сообщалось о срочном предупреждении, которое касается "коммуналки" – осталось всего несколько дней.
Также Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.