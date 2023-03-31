Газоснабжающая компания «Нафтогаз» отреагировала на жалобу клиента, отказавшегося платить за газ, пока ему не объяснят, откуда взялись лишние кубы в его счету.

О своей проблеме мужчина рассказал на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook, пишет Politeka.net.

Потребитель удивляется, зачем компании показатели счетчика, если они «рисуют» в счетах совсем другое.

«Показания я указал, только какая из того для меня есть польза, если вы все равно их не используете, пишете какую-то свою чепуху? Я не могу понять пока, это вы такие мошенники и совершаете намеренно или вы только бестолковые недоумки и это совершаете из-за отсутствия ума?», - кипятится мужчина.

По его словам, ему докинули лишние кубы:

«Откуда возникли те 798.74 кубических метра? Передаю, передаю показатели – одно из другого вычитаем... Нет. Гульк 798.74! А почему только 798, а не 77798? Во-первых, написали высосанные из пальца расходы, а, во вторых, как могли возникнуть 74 сотых, если всегда показы считают целыми числами? Хватит нести бред!».

В конце концов, мужчина отказался оплатить счет, требуя от «Нафтогаза» объяснений.

«Так, пока вы по складам не разъясните, откуда берете те расходы, дудки вам, а не деньги».

Также потребитель потребовал, чтобы ему сообщили именно здесь, на странице, а не в личных сообщениях.

В «Нафтогазе» на жалобу отреагировали, объяснив, как происходят расчеты.

«Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза. Принцип учета объемов потребленного газа происходит следующим образом:

- потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число должен передать показатели счетчика Оператору ГРМ, если потребителем не были переданы показатели счетчика, то облгаз (Оператор ГРМ) фиксирует предельные показатели счетчика;

- оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС;

- ГК «Нафтогаз Украины» подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу», - сообщили в «Нафтогазе».

В «Нафтогазе» отметили, что только после этого идет начисление суммы к уплате.

«То есть, оператор ГРМ (облгаз) рассчитывает объем потребленного газа, по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставку газа. Мы, как поставщик газа, не имеем возможности самостоятельно осуществлять корректировку объема полученного от оператора ГРМ или самостоятельно вести начисление объема», - заверили в «Нафтогазе».

Также в газоснабжающей компании порекомендовали в случае некорректного начисления объема газа обращаться к Оператору ГРМ.

«После того, как мы получим скорректированные данные от облгаза, по личному счету будет произведен перерасчет суммы к оплате», – добавили в «Нафтогазе».

Также в газоснабжающей компании пояснили, что актуальный номер телефона местного оператора ГРМ можно найти в открытых источниках в интернете.

"Если оператор ГРМ произведет перерасчет в объемах, информация будет отражена в счете в следующем месяце", - пояснили в газоснабжающей компании.

В свою очередь, возмущенный клиент заявил, что отношения с поставщиками газа не его проблема, а «Нафтогаза».

«Вы мне ложный счет выставляете без обоснования, так я с вами и разговариваю, а ваши отношения с вашими поставщиками - это ваше дело и ваши заботы».

Напомним, "Нафтогаз" предупредил о важных изменениях - касается передачи показаний.

Кроме того, сообщалось о срочном предупреждении, которое касается "коммуналки" – осталось всего несколько дней.

Также Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.