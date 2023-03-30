Так, згідно з повідомленням «Нафтогаза» на офіційній сторінці в Facebook, для клієнтів АТ «Харківміськгаз» та АТ «Криворіжгаз» відкрита функція передачі показань через ресурси ГК «Нафтогаз України», пише Politeka.net.

А саме в особистому кабінеті my.gas.ua; у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger; за допомогою оператора контакт-центру.

У «Нафтогазі» також проінформували, що абоненти АТ «Харківміськгаз» та АТ «Криворіжгаз» переходять на сервіси «Нафтогаз України».

«У зв’язку з переходом АТ «Харківміськгаз» та АТ «Криворіжгаз» до групи НАК «Нафтогаз України» сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній будуть надаватись ГПК «Нафтогаз України», - повідомили у «Нафтогазі», додавши, що інші сервіси обліку газу для абонентів зазначених компаній працювати не будуть.

В тому числі і 104.ua, наголосили в «Нафтогазі».

У свою чергу деякі споживачі скаржаться на інформаційні, рекламні та інші розсилки від Нафтогазу, на які не давали згоду при реєстрації, а також на те, що компанія вимагає номер телефону.

Нагадаємо, українці скаржаться "Нафтогазу", що їм дописують збільшені показники.

Крім того, повідомлялось про термінове попередження, яке стосується "комуналки" - залишилось всього кілька днів.

Також Politeka.net писала, що "Нафтогаз" відповів на серйозні звинувачення.