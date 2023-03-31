В прошлом году небольшая пасхальная корзина стоила около тысячи гривен для семьи из четырех человек. В этом же году цены на продукты выросли еще больше.

Испечь кулич дома выйдет, конечно, значительно дешевле, однако стоимость все равно будет выше - потому что подорожали основные составляющие рецепта.

Сообщается, что мука, молоко и масло стоит в разы дороже по сравнению с прошлым годом.

Стоимость кулича в магазине в этом году бьет рекорды, цены разные, на прилавках можно увидеть куличи и за 400 гривен за килограмм, и по 600 грн за 550 грамм.

Все в Украине знают, что яйца тоже подорожали в 2023 году. В прошлом году они стоили за десяток около 36 грн, сейчас они стоят в более 71 гривен, если брать в среднем.

Буженина теперь вместо 168 грн за полкилограмма обойдется минимум в 223 грн.

Твердый сыр по сравнению с прошлым годом вместо 150 грн за пол килограмма теперь стоит 212 гривен.

Тем украинцам, которые хотят положить в корзину сало, домашние сыры или фрукты, нужно будет раскошелиться, потому что цены на них тоже в этом году немаленькие. Соль и хрен тоже подорожали, но не так сильно.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.