Как сообщает "24 канал", стоимость некоторых продуктов ощутимо вырастет.
В частности, традиционный повышенный спрос на мясо перед пасхальными праздниками спровоцирует рост цен в пределах 5–7%. Предсказуемо вырастет стоимость яиц.
Ближе к Пасхе цены на данный продукт бьют рекорды.
Сейчас на украинских рынках цена составляет 62–70 гривен за десяток, Институт аграрной экономики прогнозирует, что рост цен на яйца в канун пасхальных праздников будет в диапазоне 5–7%, так как в этом году они и без праздников высокие.
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В этом году стоимость хлеба пшеничного из муки первого сорта выросла до 34,64 гривны за килограмм, высшего сорта подорожала до 41,60 гривны за килограмм.
Эксперты прогнозируют в апреле небольшое подорожание хлеба, от 1 до 3%.
Цены на крупы будут стабильными, но в дальнейшем эксперты не прогнозируют удешевление.
Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.
Кроме того, Politeka.net писала, что "элитный" картофель завезли в украинские магазины: Продается по 124 гривны за кг.
Стоимость килограмма картошки удивила украинцев.
Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.