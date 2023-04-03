Как сообщает "24 канал", стоимость некоторых продуктов ощутимо вырастет.

В частности, традиционный повышенный спрос на мясо перед пасхальными праздниками спровоцирует рост цен в пределах 5–7%. Предсказуемо вырастет стоимость яиц.

Ближе к Пасхе цены на данный продукт бьют рекорды.

Сейчас на украинских рынках цена составляет 62–70 гривен за десяток, Институт аграрной экономики прогнозирует, что рост цен на яйца в канун пасхальных праздников будет в диапазоне 5–7%, так как в этом году они и без праздников высокие.

В этом году стоимость хлеба пшеничного из муки первого сорта выросла до 34,64 гривны за килограмм, высшего сорта подорожала до 41,60 гривны за килограмм.

Эксперты прогнозируют в апреле небольшое подорожание хлеба, от 1 до 3%.

Цены на крупы будут стабильными, но в дальнейшем эксперты не прогнозируют удешевление.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что "элитный" картофель завезли в украинские магазины: Продается по 124 гривны за кг.

Стоимость килограмма картошки удивила украинцев.

Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.