На портале "Минфин" украинцам сообщили об очередном подорожании.

Так, взлетели в стоимости макароны и вермишель.

На портале сообщается, что популярный среди украинцев продукт первой необходимости взлетел в цене.

Вермишель длинная в магазинах теперь продается в среднем по 28,60 гривны за килограмм. В феврале ценник на продукт был ниже, стоимость выросла более чем на гривну

Вермишель короткая уже продается по 30,50 гривны за килограмм, в февраля такой же продут продавался по 29,30 гривны.

Средняя цена на макароны перья уже составляет целых 30,35 гривен.

К слову, после вторжения россии в Украины началось резкое увеличение цен на продукты. В первую очередь подорожание происходит из-за того, что многие товары приходится ввозить из других стран.

Кроме того, рост цен связан с энергетическим кризисом, в частности тепличные овощи стало дороже содержать.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что "элитный" картофель завезли в украинские магазины.

Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.