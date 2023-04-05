Академик НААН Юрий Лупенко рассказал украинцам, сколько придется заплатить за пасхальную корзину.
Об этом стало извесно на сайте Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
По словам академика, пасхальная корзина в этом году влетит в копеечку, украинцам нужно будет заплатить в среднем около 1209 гривен.
Во время подготовки к Пасхе украинцам придется экономить.
Традиционная пасха, яйца, колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль на семью из четырех человек будет стоить примерно 1208,78 гривен.
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Сообщается, что это на 24, 4% дороже, чем в прошлом году.
Примерно такой же набор продуктовв 2022 году стоил 972 грн.
"В Европе большие скидки на товары к праздникам, а в Украине большое подорожание. Нам в Европу ползти и ползти... что с ценами, что с заработной платой, пенсиями. Как будет гривна равная, как доллар с евро, тогда будет о чем говорить. Вся админ.команда Украины имеет зарплату равную евро, а простонародье смешные гривны",
"Пол пенсии человек должен отдать только за пасхальную корзину. А за что жить дальше, чем платить коммунальные услуги, купить хоть самые дешевые продукты ведь до следующих денег еще ждать пол месяца? Цены у нас европейские, равняется до депутатских зарплат, а простому украинцев нужно выжить и жить дальше.
Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.
Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость овощей рекордно выросла за месяц: что будет дальше с ценниками на привычные продукты.
Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.