Стало известно, во сколько обойдется украинцам праздник в этом году.

Академик НААН Юрий Лупенко рассказал украинцам, сколько придется заплатить за пасхальную корзину.

Об этом стало извесно на сайте Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По словам академика, пасхальная корзина в этом году влетит в копеечку, украинцам нужно будет заплатить в среднем около 1209 гривен.

Во время подготовки к Пасхе украинцам придется экономить.

Традиционная пасха, яйца, колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль на семью из четырех человек будет стоить примерно 1208,78 гривен.

Сообщается, что это на 24, 4% дороже, чем в прошлом году.

Примерно такой же набор продуктовв 2022 году стоил 972 грн.

"В Европе большие скидки на товары к праздникам, а в Украине большое подорожание. Нам в Европу ползти и ползти... что с ценами, что с заработной платой, пенсиями. Как будет гривна равная, как доллар с евро, тогда будет о чем говорить. Вся админ.команда Украины имеет зарплату равную евро, а простонародье смешные гривны",

"Пол пенсии человек должен отдать только за пасхальную корзину. А за что жить дальше, чем платить коммунальные услуги, купить хоть самые дешевые продукты ведь до следующих денег еще ждать пол месяца? Цены у нас европейские, равняется до депутатских зарплат, а простому украинцев нужно выжить и жить дальше.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

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