Во-первых, принято решение о запрещении посещения кладбищ и мест захоронений, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил новый руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Также в Херсонской области запретили проведение богослужений в церквях в период коменданского часа и скопление населения во время пасхальных праздников.

«Первое решение обусловлено минной опасностью, вторая – коварным врагом, который может воспользоваться скоплением людей и нанести удар с авиации или тяжелой артиллерии», - заявил Прокудин.

Кроме того, по его словам, в последнее время наблюдается тенденция возвращения семей в дома.

«Это было бы хорошо, если бы они возвращались в безопасные места. Но проблема в том, что они возвращаются в зону активных боевых действий. Ситуация доходит до опасного абсурда», – говорит руководитель Херсонской ОВА.

Правоохранители оттуда эвакуируют детей, говорит Прокудин, а на обратном направлении дети возвращаются.

«Детям не место в зоне боевых действий», - подчеркнул Прокудин, добавив, что поэтому совет обороны принял решение запретить въезд семей с детьми на территории некоторых населенных пунктов Херсонщины.

Кроме того, было принято решение о продлении срока действия разрешения на продажу алкоголя до 15 мая. То есть, до этой даты в области алкоголь будет продаваться с 10 часов до 15.00.

В свою очередь, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский назвал все ограничения на Пасхальные праздники правильными, предупредив о возможных атаках оккупантов.

"Они могут использовать эти дни для того, чтобы уничтожить как можно больше наших людей. Они еще могут бить из артиллерии и РСЗО. Поэтому эти ограничения - правильные".

Тем временем также стало известно, будут ли из-за Пасхи отменять комендантский час в Киеве.

Так, в Киевской областной военной администрации решили не отменять введенные ограничения. Также власти не стали корректировать время комендантского часа на Пасху.

Таким образом, в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час продлится, как обычно - с полуночи до пяти утра.

Не будет отменен комендантский час на Пасху и в других регионах Украины. Поэтому в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час будет действовать как обычно в каждом регионе.

Напомним, ранее стало известно о новом авиаудааре по Херсонщине.

Также сообщалось о переходе на новый календарь – в какую дату теперь будет праздноваться Пасха.

Кроме того, Politeka.net писала, какими продуктами нужно запастись на Пасху.