Как говорится в выпуске программы Bihus.Info, особняк находится в Воронькове Бориспольского района.

Во время заседания суда, где ему избирали меру пресечения, митрополит Павел жаловался, что у него дома нет ни кровати, ни тепла, ни света, потому что якобы он все раздал "нуждающимся".

Однако, как выяснили журнилисты, митрополит Павел проживает в огромном доме площадью 580 кв. Общая площадь участка 0,4 га.

Стоимость особняка по стостоянию на 2018 год составила 1 миллион 300 тысяч долларов.