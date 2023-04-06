Как говорится в выпуске программы Bihus.Info, особняк находится в Воронькове Бориспольского района.
Во время заседания суда, где ему избирали меру пресечения, митрополит Павел жаловался, что у него дома нет ни кровати, ни тепла, ни света, потому что якобы он все раздал "нуждающимся".
Однако, как выяснили журнилисты, митрополит Павел проживает в огромном доме площадью 580 кв. Общая площадь участка 0,4 га.
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Стоимость особняка по стостоянию на 2018 год составила 1 миллион 300 тысяч долларов.
"Наши ребята на фронте также не имеют ни света, ни тепла но мужественно защищают Украину. А эти "божьи" люди жалуются и предают землю по которой ходят. Позор! В народе говорят "Катюзи по заслуге"". Каждый предатель получит свое...",
"Не бояться греха, Бога, людей, как это..." "Так было всегда священники жили хорошо Хочешь хорошо жить идет у священники или депутаты",
"Конфисковать все в собственность государства и отдать под санаторий для наших военных...", – пишут украинцы в комментариях.
Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.
Как сообщала Politeka, прихожане УПЦ МП набросились на украинскую патриотку, видео скандала.
Также Politeka писала, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре