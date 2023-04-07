Украинцы заплатят штраф за курение в кафе, барах и ресторанах, передает "Обозреватель".

За курение в общественных местах предусмотрен штраф от 3 тысяч гривен, но если нарушение повторится сумма вырастет до 15 тысяч.

За курение электронных сигарет в общественных местах украинец будет обязан заплатить 1 тысяч гривен. За повторное нарушение предусматривается наказание в 10 тысяч.

Украинцам запрещается курить в ресторанах, на территории и помещениях медучреждений, в отелях, подъездах, вокзалах, станциях и подземных переходах на остановках общественного транспорта.

Кроме того нельзя курить в лифтах, таксофонах и общежитиях, аэропортах (можно только в специально отведенных местах), в общественном транспорте, включая такси.

Запрещено курить и на территории и помещениях учебных заведений, на детских площадках, в заведениях физкультуры и спорта, в помещениях культурного назначения, помещениях госучреждений, местного самоуправления и предприятий.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам ужесточат наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, в СБУ сообщили подробности.