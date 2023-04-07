Украинцы заплатят штраф за курение в кафе, барах и ресторанах, передает "Обозреватель".
За курение в общественных местах предусмотрен штраф от 3 тысяч гривен, но если нарушение повторится сумма вырастет до 15 тысяч.
За курение электронных сигарет в общественных местах украинец будет обязан заплатить 1 тысяч гривен. За повторное нарушение предусматривается наказание в 10 тысяч.
Украинцам запрещается курить в ресторанах, на территории и помещениях медучреждений, в отелях, подъездах, вокзалах, станциях и подземных переходах на остановках общественного транспорта.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
Операция "Сильная Рука" началась: Израиль мстит после ракетной атаки, небо стало красным от огня
Цена достигает 239,00 грн/кг: некоторые продукты становятся недоступными для украинцев
Не Бахмут и не Авдеевка: россияне тайно перегруппировываются и стягивают технику, где будет новый удар
Кроме того нельзя курить в лифтах, таксофонах и общежитиях, аэропортах (можно только в специально отведенных местах), в общественном транспорте, включая такси.
Запрещено курить и на территории и помещениях учебных заведений, на детских площадках, в заведениях физкультуры и спорта, в помещениях культурного назначения, помещениях госучреждений, местного самоуправления и предприятий.
Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам ужесточат наказание за распространенное нарушение.
Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.
Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, в СБУ сообщили подробности.