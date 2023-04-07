Об нем решили напомнить в одном из Сервисных центров МВД Украины, передает "bigmir".

Так, сообщается, что за создание аварийной ситуации на дороге могут не только оштрафовать, но и лишить водительских прав.

При этом отмечается, даже если авария не случилась, но опасность ее возникновения была - водителя накажут. Важно отметить, что для определения статьи аварийной ситуации используется субъективное мнение полицейского.

Пересечение двойной сплошной могут записать как в "нарушение правил разметки", так и в "создание аварийной ситуации".

Однако патрульный обязан иметь свидетеля или запись с камеры наблюдения, которые подтвердят создание аварийной ситуации. В ином случае - водитель сможет легко оспорить решение в суде.

Штраф за создание аварийной ситуации согласно ч.5 ст.122 КУоАП составляет 1445 гривен. Также суд может назначить наказание в виде лишения прав от 6 месяцев до одного года.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам ужесточат наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, в СБУ сообщили подробности.