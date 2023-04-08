Недавно в Мукачево Закарпатской области суд назначил 5 лет тюрьмы отцу двух малолетних детей за отказ от мобилизации.

Также в приговоре сообщается о том, что кроме двух детей, мужчина имеет на содержании мать-пенсионерку.

Суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и назначил ему 3 года испытательного срока - условное наказание.

Кроме того, в Закарпатской прокуратуре сообщили, что счет уголовных производств в этом регионе касательно уклонистов идет на сотни.

Жителя Волынской области потерпевшего от аварии на ЧАЭС, уклонявшегося от мобилизации, в конце января также осудили. Обвиняемый сообщил суду, что имеет заболевание. В приговоре суда говориится, что ему назначен год испытательного срока.

"А ходящих и людей ловящих и делающих что хотят скики лет дадут и тем что в буковеле двигают сидящих по кафе в формах и ржут как кони как накажут???",

"Украина до сих пор поделена на богатых и бедных. Прочитав мною трясет от несправедливости.Мой сын ограниченно-пригоден по 3 показателям и все-таки забрали.Он не женился, я как мать своего сына тоже хочу видеть от своего сына внуков.Кто имеет созданную семью из большинства детей, тот будет жить за счет других защитников. Это ваша справедливость, это ваши законы!!!",

"Почему не вручают повестки детишкам чиновников, депутатов и будет все по честному. и защищать свою землю все равны", - жалуются украинцы в комментариях.