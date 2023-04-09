Украинцам рассказали, кто может рассчитывать на выплаты.

Какие выплаты предусмотрены для волонтеров и их семьям, сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Волонтеры каждый день подвергают свою жизнь опасности, им приходится доставлять помощь в расположение боевых частей, иногда даже на линию фронта. Они, как и военные, рискуют своей жизнью.

Гибель волонтеров при выполнении их работы также не редкость, поэтому было принято решение позаботиться о таких людях, установив единовременные выплаты для них и для членов их семей.

В случае смерти волонтера члены его семьи получат единовременную выплату 1 294 500 грн.

Если волонтер получил ранения и инвалидность при помощи ВСУ, ему также принадлежит единовременная денежная помощь.

Размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности, которую получил волонтер: инвалидность І группы – 647 250 грн, ІІ группы – 517 800 грн, ІІІ группы – 388 350 грн.

Чтобы получить выплаты, волонтер или его близкие (в случае его гибели) должны подать заявление с необходимыми документами, подтверждающими полученную инвалидность или гибель.

Решение о выплате денег будет принимать комиссия, а сами выплаты будут начисляться из резервного фонда госбюджета.

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