Народный депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что закон, принятый Радой, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам.

"Здесь нужно обратить внимание на саму правку: если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)", — написал Железняк.

По его словам, после этого закона, возможно, придется пересмотреть бюджет и урезать расходы в других сферах.

"Те кто защищает наше государство нужно еще большая зарплата, а депутатам, и помощникам, госслужащим не шесть минималок а они со своими хоромами заслуживают двух не больше. И пусть платят за все как народ. Ведь они все воевали",

"Давно пора было уменьшит зарплаты депутатам, чиновникам и прочим ба**гам, еще с прошлого года и до уровня людей! И конфисковать все что украли за 32 года! Люди жизни теряют, а б**ыг даже это не пугает, потому что нет там совести и не было" уменьшат и тогда будет справедливо",

"А почему бы не урезать зарплату у депутатов до минимальной , хотя бы до конца войны? Пусть попробуют пожить на минимальные выплаты, тем более что коммуналку им оплачиваем мы и другие расходы тоже из госбюджета( авто, командировки и другое)!", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника.

Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию.

Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами.