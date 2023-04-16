Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, было принято решение наладить эффективную коммуникацию между исполнителями/поставщиками жилищно-коммунальных услуг и Пенсионным фондом для оптимизации процедуры доступа субсидии получателям, в частности, к информации относительно действующих тарифов на услуги.

Сейчас идет работа над автоматизацией процесса получения субсидий до одного клика в электронном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины или в "Дие".

Также сообщается, что в апреле субсидии назначат заново и при необходимости пересчитают.

Субсидию не будут начислять должникам по коммуналке. Так, украинцы не получат субсидию, если долг больше 680 гривень и просрочен на три месяца.

"Теперь ее получают только те, у кого поместья!!! Простым людям все сложнее и сложнее: то анализы не те, то не в тот день пришли...", "Дали субсидию на твердое топливо, аж 760 гривен, а машина дров тысяч 10 стоит, в этом месяце пришло на свет аж 14 гривен",

"К 2019 году субсидия действительно покрывала большую часть моего воротника. А сейчас - это просто смех и грех. Да, с 2014 года коммуналка повысилась, но не была такой удавкой на шеи",

"Ага так упрощают, что человек еще в ноябре подал на субсидию, так пенсионный так мозги долбил, что уже конец отопительного сезона а субсидию еще не получил", - жалуются украинцы в комментариях.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

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