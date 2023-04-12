В очень популярной программе для обмена сообщениями Telegram заметили большую опасность.

Настолько большую, что Telegram в Украине предлагают немедленно запретить.

Текст с таким требованием, как пишет Politeka.net, появился на сайте электронных петиций. Автор петиции предлагает запретить и TikTok.

"Прошу уполномоченную власть Украины запретить приложения Телеграмм и ТикТок в Украине на период военного положения", - говорится в петиции.

Автор документа утверждает, что ТикТок собирает данные о пользователе и «слушает разговоры всех украинцев», которые затем обрабатывает и передает.

«Все эти данные (данные военнослужащих, депутатов, волонтеров, место их положения, место положения точек Starling) узнает китайская разведка. Эти данные могут продаваться россиянам», – уверен автор петиции.

В программе Telegram он тоже видит большую опасность.

«Программа Телеграмм собирает всю информацию об украинцах. Часто через эту программу российские спецслужбы забрасывают фейковые новости. Украинцы и россияне находятся в одном информационном куполе. Телеграмм – это ВКонтакте 2.0. Каждый пользующийся телеграммами потенциально может быть поражен российской пропагандой, сливаются важные данные россиянам», - говорится в тексте петиции.

Автор отмечает, что это не просто предостережение, а необходимость, чтобы предотвратить тысячи смертей украинцев.

ТикТок (TikTok) – это мультимедийная платформа для создания и онлайн-обмена любительскими видеоклипами. Платформа является очень популярным по количеству подписчиков приложением для социальных сетей в мире.

Напомним, это уже не первая петиция с предложением запретить TikTok в Украине.

Кроме того, TikTok столкнулся с массовыми призывами к запрету со стороны критиков, опасающихся, что Китай может использовать платформу для доступа к данным пользователей во всем мире.

Также сообщалось, что зданию российского посольства в Киеве придумали новое применение.

Кроме того, Politeka.net писала, что гимн Украины предлагают изменить.