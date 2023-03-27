Мова йде про TikTok, пише Politeka.net.
Петиція з відповідною пропозицією з’явилася на сайті президента України.
«Заборона Tik-Tok в Україні», - йдеться у назві петиції.
Автор пропозиції зазначає: «Так як зараз багато пропаганди йде через відео з Tik-Tok, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні».
«За» висловилися вже більше двох тисяч людей.
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Підкреслимо, електронна петиція, адресована Президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.
Нагадаємо, ТікТок (TikTok) – це мультимедійна платформа для створення та онлайн-обміну аматорськими відеокліпами. Платформа є надзвичайно популярним за кількістю підписників додатком для соціальних мереж у світі.
Крім того, TikTok став найпопулярнішою соцмережею для українців віком 18−24 років, йдеться у результатах дослідження соцмереж, проведеного комунікаційним агентством plusone social impact наприкінці 2022-го року.
Друге місце за популярністю серед молоді займає Instagram — соцмережею користується 9,6 млн українців віком від 18 до 34 років.
При цьому світовий тиск щодо TikTok в усьому світі зростає.
TikTok зіткнувся із масовими закликами до заборони з боку критиків, які побоюються, що Китай може використовувати платформу для доступу до даних користувачів в усьому світі.
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає TikTok як загрозу нацбезпеці США, з якою потрібно «покінчити так чи інакше».
Нагадаємо, будівлі російського посольства в Києві вигадали нове застосування.
Також повідомлялось, що гімн України пропонують змінити.
Крім того, Politeka.net писала, що в Україні пропонують ввести нове травневе свято.