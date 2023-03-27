В Україні пропонують заборонити соцмережу, яка користується дуже великою популярністю, особливо у молоді.

Мова йде про TikTok, пише Politeka.net.

Петиція з відповідною пропозицією з’явилася на сайті президента України.

«Заборона Tik-Tok в Україні», - йдеться у назві петиції.

Автор пропозиції зазначає: «Так як зараз багато пропаганди йде через відео з Tik-Tok, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні».

«За» висловилися вже більше двох тисяч людей.

Підкреслимо, електронна петиція, адресована Президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Нагадаємо, ТікТок (TikTok) – це мультимедійна платформа для створення та онлайн-обміну аматорськими відеокліпами. Платформа є надзвичайно популярним за кількістю підписників додатком для соціальних мереж у світі.

Крім того, TikTok став найпопулярнішою соцмережею для українців віком 18−24 років, йдеться у результатах дослідження соцмереж, проведеного комунікаційним агентством plusone social impact наприкінці 2022-го року.

Друге місце за популярністю серед молоді займає Instagram — соцмережею користується 9,6 млн українців віком від 18 до 34 років.

При цьому світовий тиск щодо TikTok в усьому світі зростає.

TikTok зіткнувся із масовими закликами до заборони з боку критиків, які побоюються, що Китай може використовувати платформу для доступу до даних користувачів в усьому світі.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає TikTok як загрозу нацбезпеці США, з якою потрібно «покінчити так чи інакше».

Нагадаємо, будівлі російського посольства в Києві вигадали нове застосування.

Також повідомлялось, що гімн України пропонують змінити.

Крім того, Politeka.net писала, що в Україні пропонують ввести нове травневе свято.