Об этом говорится в отчете Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, передает "Обозреватель".

Так, украинскую сферу налогообложения в Еврокомиссии оценили на двойку, то есть средний уровень подготовки.

Согласно документу Европейской комиссии, НДС соответствует нормам (ставка в 20% соответствует согласованной в ЕС), но нужно улучшить электронный режим перемещения товаров. Отсутствует правило по налогу на выход из юрисдикции и не введено общее правило противодействия злоупотреблениям.

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Для того, чтобы стать полноценным членом ЕС нужно отказаться от десятков схем по уклонению от налогообложения. Уплата налогов должна быть конституционной обязанностью в нашей стране.

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Что касается сферы соцполитики и занятости, ЕС оценили на единицу (начальный уровень).

Украина, Евросоюз

Существует большая проблема с неофициальным трудоустройством, что связано с уклонением от налогов.

Для того, чтобы решить проблему необходимо начать эффективную проверку официального трудоустройства украинцев. Также снизить уровень теневой занятости и обеспечить равенство прав женщин и мужчин.

Также сообщается, что наша страна демонстрирует начальный уровень подготовки в сфере свободного перемещения работников. Работодателям в Украине необходимые обеспечить условия, чтобы в будущем можно было нанять работника из любой страны Евросоюза.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, сообщили в СБУ подробности.