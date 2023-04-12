Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк у себя в Телеграм, для того, чтобы вернуть выплаты - нужно найти еще 98% от необходимой для финансирования суммы.
Нардеп сообщил, что ориентировочная сумма на возврат выплат - 12,7 млрд грн в месяц = 152,4 млрд.грн / год.
Ориентировочная экономия от ограничения зарплат "бюджетников" до 10 минималок: 2,7-3 млрд. грн/ год.
"То есть, для реального, а не на бумаге, обеспечение возврата выплат нужно еще около 149 млрд. грн по году найти....или 98% от необходимой суммы", - написал Железняк.
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Кроме того, он добавил, что в Раду внесли блокирующее постановление по законопроекту #8312 - это тот закон, где прошла правка о возврате выплат и ограничении зарплат.
"Ничего страшного, надо урезать зарплаты депутатам, тогда хватит нашим военным",
"Не надо всем возвращать верните тем ребятам, которые в окопах защищают нас, какие в грязи в болоте сидят, а те, которые у частых сидят депутаты, им хватит так как людям 3000 тысяч гривен",
"Власти только есть, нет денег, пусть тогда ребята домой, власть и дети их воевать, уже просто невозможно. Война для всех, не так ли?",
"снимите с себя все премии, добавки, уежьте себе зарплату и будет чем платить защитникам , они достойны получать большие зарплаты", – пишут украинцы в комментариях.
Напомним, про возврат выплат в 30 тысяч военным: кому теперь могут уменьшить зарплаты.
Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию.
Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами.