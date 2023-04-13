Как сообщает украинка, оба члена семьи, кроме пенсии, получают по решению суда ежемесячную доплату 13 400 гривен за проживание в зоне радиоактивного загрязнения в результате Чернобыльской катастрофы, передает "На пенсии".

"В связи с катастрофой на ЧАЭС у меня I группа инвалидности, получаю пенсию в размере 7181 гривни. Еще мне доплачивают за проживание в зоне радиоактивного загрязнения. Общий размер пенсии в феврале составлял 20581 гривню. В марте пенсию увеличили всего на 349 гривен (до 20930 гривен). Но, по моим подсчетам, индексация должна быть гораздо больше", - говорит пенсионерка.

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Пенсионерке ответили, что по закону, пенсионная выплата ограничивается 10 прожиточными минимумами. Общий ежемесячный размер пенсии не может быть больше 20 930 гривен (2093 грн. х 10).

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Мартовская индексация пенсии украинци достигла этого предела. Также сообщается, что вероятно, надбавка должна быть выше, но добавить более 349 гривен не смогли, из-за действующих ограничений.

К слову, сейчас в Украине идет работа над автоматизацией процесса получения субсидий до одного клика в электронном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины или в "Дие".

Также сообщается, что в апреле субсидии назначат заново и при необходимости пересчитают.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, сообщили в СБУ подробности.