Речь идет об обеспечении права украинцев на пенсионное обеспечение в условиях военного положения, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис президента Украины.

Так, сообщается, что Закон Украины «О внесении изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия», подписан президентом Украины.

Закон был принят Верховной Радой 20 марта текущего года.

Отметим, что украинцы, которые достигли пенсионного возраста, или стали лицами с инвалидностью, или потеряли кормильца и проживают на временно оккупированной территории столкнулись с невозможностью назначения пенсии.

Они не могут непосредственно обратиться в органы ПФУ или подать заявление через веб-портал ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи.

Таким образом принятый и подписанный президентом закон призван урегулировать эту проблему.

В частности предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Итак, согласно новому закону, пенсия будет назначаться по возрасту - со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста; в связи с инвалидностью - со дня установления инвалидности; в связи с потерей кормильца - со дня, следующего за днем смерти кормильца; а также за выслугу лет - со дня, следующего за днем увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Подчеркивается, что нормы закона распространяются также на граждан, которые проживали на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия, и покинули их.

Напомним, по состоянию на 2023 год минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная пенсия – 20930 гривен.

Также сообщалось, что перерасчет пенсий будет, но с задержкой.

Кроме того, Politeka.net писала про дополнительную пенсию в размере 7000 гривен, кто из украинцев может на нее претендовать.

Также Politeka.net писала, что украинцы массово жалуются на задержки пенсий.