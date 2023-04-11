Деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на перерахунок виплат. Зокрема працюючі пенсіонери, які мають 35 років стажу та виплати у розмірі близько 7 тисяч гривень, можуть отримати збільшену пенсію на 1 200 гривень. Про це розповіли на сайті ПФУ.

Але для того, щоб здійснити перерахунок, потрібно отримати дані про сплачені внески із зарплат у першому кварталі цього року, які можуть бути із запізненням. Тому перерахунок надійде не у квітні, а у червні.

При цьому у Пенсійному Фонді уточнили, що для кожного працюючого пенсіонера розмір перерахунку буде різним та індивідуальним. Справа в тому, що хтось має зарплату вищу, а в когось із українців вона може бути нижчою.

У коментарях українці посміялися з розміру перерахунку. При цьому багато хто зазначав, що пенсія настільки маленька, що людям не вистачає на життя і доводиться буквально виживати:

"Хіба це пенсія? При отриманні не знаєш, кому віддати, на комуналку не вистачає, а в аптеку мало. На хліб вистачить. А до хліба?", "У кого найменша пенсія, тому жодної копійки не додали, дуже "справедливо", тим, хто придумав дати б, щоб прожили на 2093 гривні", "І що це за знущання з людей? На що таких пенсій загалом вистачить?", "І ціни піднімають відразу в 3 рази".

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій.

А ще Politeka повідомляла, що з 1 березня в українців розмір надбавки не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500 грн.

Також Politeka писала про пенсію понад 10 тисяч гривень: скільки пенсіонерів в Україні одержують такі виплати.