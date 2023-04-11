Некоторые категории пенсионеров в Украине могут рассчитывать на перерасчет выплат. В частности работающие пенсионеры, которые имеют 35 лет стажа и выплаты в размере около 7 тысяч гривен, могут получить увеличенную пенсию на 1 200 гривен. Об этом рассказали на сайте ПФУ.

Но для того чтобы осуществить перерасчет, нужно получить данные об уплаченных взносах с зарплат в первом квартале этого года, которые могут быть с опозданием. Потому перерасчет поступит не в апреле, а в июне.

При этом в Пенсионном Фонде уточнили, что для каждого работающего пенсионера размер перерасчета будет совершенно разным и индивидуальным. Дело в том, что кто-то имеет зарплату выше, а у кого-то из украинцев она может быть ниже.

В комментариях украинцы посмеялись над размером перерасчета. При этом многие отмечали, что пенсия настолько маленькая, что людям не хватает на жизнь и приходится буквально выживать:

"Разве это пенсия? При получении не знаешь, кому отдать, на коммуналку не хватает, а в аптеку мало. На хлеб хватит. А к хлебу?", "У кого самая маленькая пенсия, поэтому ни копейки не добавили, очень "справедливо", тем, кто придумал дать бы, чтобы прожили на 2093", "И что это за издевательство над людьми? на что таких пенсий в общем хватит?", "И цены поднимают сразу в 3 раза".

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.