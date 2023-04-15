Украинцам дали четкий ответ на вопрос, нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на военный учет.

Этот вопрос регулируется в соответствии с Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487.

В Министерстве социальной политики сообщили, нужно ли мужчинам-переселенцам после изменения фактического места жительства в справке ВПЛ, становиться на военный учет.

Так, призывники, военнообязанные и резервисты в случае прибытия в другое место жительства должны прибыть в соответствующие органы для снятия с военного учета.

В семидневный срок со дня прибытия в новое местожительство мужчины-переселенцы должны стать на военный учет.

Для того чтобы мужчину-переселенца сняли и поставили на военный учет, необходимо прийти лично и иметь с собой паспорт гражданина Украины и военно-учетный документ.

Напомним, с февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение из-за вторжения российских войск. С этого времени идет мобилизация мужчин призывного возраста. Недавно суды начали выносить приговоры тем, кто пытается избежать службы.

Украинцы остались под впечатлением решения судов. Многие подчеркивали, что настоящих преступников не судят, а простых людей сажают за решетку только из-за желания не мобилизоваться.

К слову, за уклонение от мобилизации уже осуждены несколько сот украинцев.

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