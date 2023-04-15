В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект №9020 от 16 февраля.

Об этом рассказал в YouTube юрист Тарас Никифорчук.

Авторы законопроекта отметит, что эта инициатива позволит регулировать деятельность по бурению артезианских скважин, разрешит их ликвидацию и/или тампонирование.

Кроме того, это исключит проблемы в санитарно-техническом состоянии подземных вод после прекращения использования скважин.

За бурение скважин без лицензии грозят немалые штрафы для ФОПов, должностных лиц организаций и предприятий -начиная от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

Повторное нарушение законодательства повлечет за собой штрафы в размере от 34 тысяч гривен до 51 тысяч гривен.

За то, что не было обеспечено ликвидацию санитарно-технического тампонажа скважин после прекращения их работы предложены штрафы в размере от 34 тысяч гривен от 51 тысяч гривен, при повторном нарушении в течение года штрафы вырастут до сумм от 51 тысяч гривен до 68 тысяч гривен.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

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