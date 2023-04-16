Поставщик нанимает коллекторов, которые потребуют оплату за использованное голубое топливо.
Об этом сообщает "Обозреватель", должников за газ будут обзванивать сотрудники коллекторской компании.
Сообщается, что 882 тысячи в компании планируют потратить на коллекторов. Ранее "Нафтогаз" планировал работать только с платежеспособной и ответственной частью украинских потребителей, а это примерно 30% населения.
Однако, после начала полномасштабной войны Нафтогаз получил всех клиентов, поэтому в компании приняли решение возвращать долги.
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Таким образом, украинцам, которые не заплатят за коммуналку вовремя - будут звонить коллекторы от Нафтогаза.
О предоставлении персональной информации в соцсетях, угрозах, встречах в объявлениях не сообщается.
Напомним, украинцы оплачивают газ по разным тарифам, но большинство платит 7,99 грн за кубометр.
Однако есть и другие коммерческие поставщики голубого топлива, предлагающих его по другим тарифам.
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