Поставщик нанимает коллекторов, которые потребуют оплату за использованное голубое топливо.

Об этом сообщает "Обозреватель", должников за газ будут обзванивать сотрудники коллекторской компании.

Сообщается, что 882 тысячи в компании планируют потратить на коллекторов. Ранее "Нафтогаз" планировал работать только с платежеспособной и ответственной частью украинских потребителей, а это примерно 30% населения.

Однако, после начала полномасштабной войны Нафтогаз получил всех клиентов, поэтому в компании приняли решение возвращать долги.

газ, счетчик, коммуналка

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Дело не в погоде: почему "на паузе" наступление ВСУ, о чем говорят военные

Фальшивые гривны и доллары захлестнули Украину: НБУ предупредил, какие купюры подделывают чаще всего

Контрнаступление ВСУ могут остановить несколько факторов, кроме россии: "Иначе мы даже не будем начинать"

Трагедия в воинской части, найдено тело украинца: первые подробности произошедшего
Показать еще

Таким образом, украинцам, которые не заплатят за коммуналку вовремя - будут звонить коллекторы от Нафтогаза.

О предоставлении персональной информации в соцсетях, угрозах, встречах в объявлениях не сообщается.

коммуналка, тарифы, ЖКХ, газ

Напомним, украинцы оплачивают газ по разным тарифам, но большинство платит 7,99 грн за кубометр.

Однако есть и другие коммерческие поставщики голубого топлива, предлагающих его по другим тарифам.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, сообщили в СБУ подробности.