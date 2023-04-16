В Нафтогазе планируют проводить работу по возврату долгов за газ.

Поставщик нанимает коллекторов, которые потребуют оплату за использованное голубое топливо.

Об этом сообщает "Обозреватель", должников за газ будут обзванивать сотрудники коллекторской компании.

Сообщается, что 882 тысячи в компании планируют потратить на коллекторов. Ранее "Нафтогаз" планировал работать только с платежеспособной и ответственной частью украинских потребителей, а это примерно 30% населения.

Однако, после начала полномасштабной войны Нафтогаз получил всех клиентов, поэтому в компании приняли решение возвращать долги.

Таким образом, украинцам, которые не заплатят за коммуналку вовремя - будут звонить коллекторы от Нафтогаза.

О предоставлении персональной информации в соцсетях, угрозах, встречах в объявлениях не сообщается.

Напомним, украинцы оплачивают газ по разным тарифам, но большинство платит 7,99 грн за кубометр.

Однако есть и другие коммерческие поставщики голубого топлива, предлагающих его по другим тарифам.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

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