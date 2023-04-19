Елизавета Глинская рассказала, как самостоятельно приготовить хрустящие хлебцы с прованскими травами.

"От этих тоненьких хрустящих хлебцов с прованскими травами просто нельзя оторваться!🍪 Не верите? А вы приготовьте😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 4 г соли
  • 1/2 ч. л. сухих прованских трав
  • 50 мл оливкового масла
  • 100 мл воды

Хлебцы готовятся очень быстро и просто. Смешиваем муку, соль и прованские травы. Затем добавляем воду, оливковое масло и замешиваем тесто. Накрываем его пищевой пленкой и даем отдохнуть 1 час.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

"Почему не в Москву?": дочка известного предателя Украины спряталась среди переселенцев

"Близок к провалу": зачем на самом деле Путин прилетел на оккупированную территорию Украины

Дом сгорел вместе с людьми после нового авиаудара рф: названо количество жертв

"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
Показать еще

Дальше делим тесто на кусочки размером с грецкий орех, и раскатаваем его на пергаменте в виде тонкого "язычка". Выкладываем на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, с конвекцией до готовности. Это займет 5-10 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:

"Очень люблю разные хрустики, спасибо за рецепт! Я бы перед замесом соединила масло и травы, добавила бы к ним сушёный молотый чеснок, может копчёную паприку, и настоять всё это... Ооо, фантазию не удержать 😄 Спасибо за идею!";

"Результат превзошел все мои ожидания, это действительно так вкусно! Спасибо за рецепт 🌷";

"Очень вкусно даже с простым подсолнечным маслом, так как оливкового дома не оказалось, а похрустеть захотелось".

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.