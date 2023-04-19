Елизавета Глинская рассказала, как самостоятельно приготовить хрустящие хлебцы с прованскими травами.
"От этих тоненьких хрустящих хлебцов с прованскими травами просто нельзя оторваться!🍪 Не верите? А вы приготовьте😉", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 200 г муки
- 4 г соли
- 1/2 ч. л. сухих прованских трав
- 50 мл оливкового масла
- 100 мл воды
Хлебцы готовятся очень быстро и просто. Смешиваем муку, соль и прованские травы. Затем добавляем воду, оливковое масло и замешиваем тесто. Накрываем его пищевой пленкой и даем отдохнуть 1 час.
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Дальше делим тесто на кусочки размером с грецкий орех, и раскатаваем его на пергаменте в виде тонкого "язычка". Выкладываем на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, с конвекцией до готовности. Это займет 5-10 минут.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:
"Очень люблю разные хрустики, спасибо за рецепт! Я бы перед замесом соединила масло и травы, добавила бы к ним сушёный молотый чеснок, может копчёную паприку, и настоять всё это... Ооо, фантазию не удержать 😄 Спасибо за идею!";
"Результат превзошел все мои ожидания, это действительно так вкусно! Спасибо за рецепт 🌷";
"Очень вкусно даже с простым подсолнечным маслом, так как оливкового дома не оказалось, а похрустеть захотелось".
Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
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