Елизавета Глинская рассказала, как самостоятельно приготовить хрустящие хлебцы с прованскими травами.

"От этих тоненьких хрустящих хлебцов с прованскими травами просто нельзя оторваться!🍪 Не верите? А вы приготовьте😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

200 г муки

4 г соли

1/2 ч. л. сухих прованских трав

50 мл оливкового масла

100 мл воды

Хлебцы готовятся очень быстро и просто. Смешиваем муку, соль и прованские травы. Затем добавляем воду, оливковое масло и замешиваем тесто. Накрываем его пищевой пленкой и даем отдохнуть 1 час.

Дальше делим тесто на кусочки размером с грецкий орех, и раскатаваем его на пергаменте в виде тонкого "язычка". Выкладываем на противень и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, с конвекцией до готовности. Это займет 5-10 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:

"Очень люблю разные хрустики, спасибо за рецепт! Я бы перед замесом соединила масло и травы, добавила бы к ним сушёный молотый чеснок, может копчёную паприку, и настоять всё это... Ооо, фантазию не удержать 😄 Спасибо за идею!";

"Результат превзошел все мои ожидания, это действительно так вкусно! Спасибо за рецепт 🌷";

"Очень вкусно даже с простым подсолнечным маслом, так как оливкового дома не оказалось, а похрустеть захотелось".

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.