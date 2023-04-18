Юмористический дуэт "Кролики" бойкотировали в США и Канаде.

Концерты Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, которые поддерживают агрессию рф против Украины, бойкотировали в США и Канаде.

Как сообщил пользователь Facebook, предприниматель Даниил Тонкопий, восемь концертов юмористов отменены.

Артисты планировали девять выступлений в городах США и Канады, но украинская делегация бойкотировала их концерты.

Кроме того сообщается, что концерт "Кроликов" не отменен в Нью-Йорке, но украинская делегация уже работает над этим вопросом.

Сообщается, что если выступление Данильца и Моисеенко не отменят - возле концертного здания будет протест.

"Сколько этих оборотней…. Вышедших из Украины и продавшихся…. Спасибо, что не даете им зарабатывать за границей, пусть сидят в своих болотах",



"Де в Нью-Йорку і яка дата. Зустріч буде ну дуже тепла",

"Супер! Продажним кролям ганьба. Дякую вам! Підтримуючи вашу проактивну позицію. Я тез здивована, що цей примітивізм старперів може бути комусь цікавий за гроші",

"Не знав про них і давно не чув. Тепер все ясно. Дійсно дивно якось. І гумор плаский, - пишуть українці у коментарях.

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

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