Так, «Нафтогаз Украины» и Газсети сообщили, что выполнили пожелания своих клиентов по удобству доставки платежей.

Как сообщает в Фейсбук Нафтогаз, с апреля абоненты Харьковской и Кировоградской областей, а также города Днепра, Кривого Рога и Харькова будут получать две квитанции от разных поставщиков услуг, а это потребление и распределение газа, но в одном удобном «файле».

Также в компании дополнили, что реквизиты и способы оплаты остаются без изменений.

"Это о комфорте. Это о наведении порядка в бумагах. Это об экономии средств госпредприятий на печати и доставке документов. И уменьшение бумаг = забота о природе!", - пишут в Нафтогазе.

Однако в комментариях не все украинцы остались довольны:

"Я еще раз повторяю вы выставляйте счета не соответствующие действительности!!! У нас в стране война! Я не могу ехать, как и мои родители к вам на сверку! В платежках есть срок показатель счетчика!! Вы должны брать показатели с этой сроки , т.к. платежка является официальным документом",

"Теперь запихните все обратно в один тариф еще, будет еще больше комфорта, чем когда-либо",

" Это конечно очень хорошо, что будет две квитанции. Но лучше было бы, чтобы Вы решили вопрос с переплатой Днепргаззбут. Вот это была бы хорошая новость ! А не обрывать телефон о долге которого нет. И писать, что надо обратиться, обращалась", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, в "Нафтогазе" отчитались о сформированных счетах за потребленный газ в марте 2023 года.

Как сообщала Politeka, в Нафтогазе планируется проводить работу по возврату долгов за газ.

Также Politeka писала, что "Нефтегаз" предупредил об изменениях в платежках, это касается миллионов украинцев: "Теперь все реквизиты...".