Следствие ранее установило четыре случая, когда стоматолог избивала детей, это было в в 2020-м и начале 2021 года.
Суд закрыл дело и освободил от уголовной ответственности сканадального стоматолога из Ровно, которая избивала детей в своем кабинете, об этом стало известно из данных Единого государственного реестря судебных расследований.
Сообщается, что стоматолог была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
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В суде представители потерпевших детей и прокурор не возражали против данного решения.
Однако, украинцы в сети остались недовольны:
"Придать резонанс этому делу и обжаловать решение. Я понимаю, что "стоматолог" заплатила своим жертвам, чтобы закрыть это дело. Но. ЗАКОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ДЛЯ ВСЕХ! Возобновить дело и дать справедливый приговор за издевательство над детьми. Это статья. Дети навеки получили психическую травму и неизвестно как, она отразится во взрослом возрасте",
"Теперь, младший лейтенант, избивавший солдата ногами, может извлечь урок у врача, как избежать наказания",
"Ну что, теперь будет продолжать их избивать!",
"Круто! И дальше то же самое будет?", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.
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