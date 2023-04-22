В Украине готовят новые штрафы за нарушения, будут проводится массовые проверки.

Украинцам грозят новые штрафы. В частности, под пристальное внимание налоговой службы попадают украинские работодатели, которым могут впаять штраф в размере до 8 500 гривен. Более детально о наказании для работодателей рассказал юрисконсульт Антон Маринич в интервью для "РБК Украина".

Он рассказал, что работодатель, который принял на работу украинца без военного билета должен будет заплатить штраф от 5100 грн до 8500 грн. То есть при принятии на работу у сотрудника должны запросить один из военно-учетных документов. Такими документами могут служить:

для призывников нужно предъявить приписное свидетельство или удостоверение о приписке;

для военнообязанных нужно показать военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов придется показать военный билет.

В начале 2023 года добавилась возможность предъявить такой документ в электронной форме - с использованием мобильного приложения "Дія", но эта функция еще в работе.

Стоит отметить, что также Верховная Рада также предлагает ввести новые штрафы для пешеходов. В частности, хотят штрафовать тех украинцев, которые передвигаются по улице в темное время суток без световозвращающих элементов. Штраф будет составлять 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, кого начнут проверять и штрафовать за нарушения.

Как Politeka сообщала, ввели штраф больше 500 гривен за популярное нарушение.

Также Politeka писала, что для дачников и жителей села приготовили новый штраф.