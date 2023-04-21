Чинні штрафи в Україні хочуть переглянути. Так, українські народні депутати ініціюють суттєве збільшення попередніх штрафів та запровадження до них ще нових. Про це свідчить відповідний законопроект, який зареєстрували у Верховній Раді (ВРУ).

Йдеться про проект закону, який вносить зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інші законодавчі акти щодо безпеки експлуатації транспортних засобів. Законопроект покликаний зменшити аварійність на дорозі.

Деякі штрафи можуть зрости у 2,5 рази. Так, законопроект передбачає підвищення штрафу за керування автомобілем, експлуатацію якого заборонено через технічні несправності, або незаконно переобладнаний. Розмір зросте до 850 грн. замість діючих 340 грн.

За схоже порушення, але з використанням транспорту для перевезення пасажирів, вантажу чи пошти – штраф становитиме 1,7 тис. грн. замість 680 грн. За керування автомобілем без чинного сертифіката відповідності технічним нормам штраф становитиме 850 грн.

Користувачі мережі досить емоційно відреагували на новину щодо підвищення розміру штрафів.

"А у них там немає проекту закону про збільшення зарплати або пенсії, а то тільки шкуру деруть і деруть з народу", "Як на ринку ціна зростає зі стелі", "Дуже вчасно, гидота рулить - все для людей", "Звичайно, самі не платять, а нам треба підвищити", "У них, мабуть, завдання не полегшити життя людям у період війни, а знімуть із людей останню сорочку".

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