Действующие штрафы в Украине хотят пересмотреть. Так, украинские народные депутаты инициируют существенное увеличение предыдущих штрафов и введение к ним еще новых. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект, который зарегистрировали в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Речь идет о проекте закона, который вносит изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты по безопасности эксплуатации транспортных средств. Законопроект, призванный уменьшить аварийность на дороге.

Некоторые штрафы могут возрасти в 2,5 раза. Так, законопроект предусматривает повышение штрафа за управление автомобилем, эксплуатация которого запрещена из-за технических неисправностей, или незаконно переоборудованного. Размер вырастет до 850 грн вместо действующих 340 грн.

За похожее нарушение, но с использованием транспорта для перевозки пассажиров, груза или почты - штраф составит 1,7 тыс. грн вместо 680 грн. За управление автомобилем без действующего сертификата соответствия техническим нормам штраф составит 850 грн.

Пользователи сети достаточно эмоционально отреагировали на новость о повышении размера штрафов.

"А у них там нет проекта закона об увеличении зарплаты или пенсии, а то только шкуру дерут и дерут из народа", "Как на рынке цена растет с потолка", "Очень своевременно, гадость рулит - все для людей", "Конечно, сами не платят, а нам нужно повысить", "У них, пожалуй, задача не облегчить жизнь людям в период войны, а снимут с людей последнюю рубашку".

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

Как Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.