На своем YouTube-канале Татьяна Литвинова, кулинар и судья "МастерШеф", предлагает три необычных начинки для драников, которые обязательно удивят, ведь вкус раскроется по-новому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Она также делится секретами приготовления.

Ингредиенты:

Картофель - 1200 г

Лук репчатый - 200 г

Яйцо - 2 шт.

Мука пшеничная - 4 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Перец черный - 0,5 ч. л.

Сода - 1 ч. л.

Масло растительное - 100 г

Начинка:

Фарш из куриных бедер - 450 г

Лук репчатый - 150 г

Соль - 0,5 ч. л.

Перец черный - 0,5 ч. л.

Сулугуни - 100 г

Способ приготовления: Тесто: Очистите картофель и лук и замочите их в воде. Переложите оба ингредиента в блендер и взбейте, или натрите на терке. Обязательно слейте лишнюю жидкость с картофеля. Измельчите лук и добавьте его к картофелю, затем добавьте 2 яйца, соль, соду, 4 ст. л. муки и хорошо перемешайте.

Мясная начинка: Застелите досточку пищевой пленкой, смажьте маслом, выложите готовый куриный фарш с жаренным луком на доску и сверху накройте его также пленкой. Раскатайте его равномерным слоем при помощи скалки и снимите пленку.

Классические драники: разогрейте сковороду, налейте масло и ложкой выложите деруны. Обжарьте с двух сторон до золотистости и обязательно переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Драники с фаршем: на ту же сковороду ложкой выложите деруны, сверху выложите ровный слой фарша, затем снова тесто и обжарьте до золотистости.

Драники с сулугуни: на сковороду выложите тесто, когда оно прихватиться присыпьте щедро натертым сыром и сверху выложите аккуратно снова тесто и хорошо обжарьте.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.