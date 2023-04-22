На своем YouTube-канале Татьяна Литвинова, кулинар и судья "МастерШеф", предлагает три необычных начинки для драников, которые обязательно удивят, ведь вкус раскроется по-новому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Она также делится секретами приготовления.
Ингредиенты:
- Картофель - 1200 г
- Лук репчатый - 200 г
- Яйцо - 2 шт.
- Мука пшеничная - 4 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Перец черный - 0,5 ч. л.
- Сода - 1 ч. л.
- Масло растительное - 100 г
- Начинка:
- Фарш из куриных бедер - 450 г
- Лук репчатый - 150 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Перец черный - 0,5 ч. л.
- Сулугуни - 100 г
Способ приготовления: Тесто: Очистите картофель и лук и замочите их в воде. Переложите оба ингредиента в блендер и взбейте, или натрите на терке. Обязательно слейте лишнюю жидкость с картофеля. Измельчите лук и добавьте его к картофелю, затем добавьте 2 яйца, соль, соду, 4 ст. л. муки и хорошо перемешайте.
Мясная начинка: Застелите досточку пищевой пленкой, смажьте маслом, выложите готовый куриный фарш с жаренным луком на доску и сверху накройте его также пленкой. Раскатайте его равномерным слоем при помощи скалки и снимите пленку.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
"Никто не будет бояться лающей собаки": в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет
Любимый продукт украинцев стремительно дорожает: в чем причина и что будет дальше
Угроза наступления из Беларуси, о чем говорят военные: "Очень активно наращивают..."
Мужчине вручили повестку, но он отказался от мобилизации: суд вынес приговор
Классические драники: разогрейте сковороду, налейте масло и ложкой выложите деруны. Обжарьте с двух сторон до золотистости и обязательно переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Драники с фаршем: на ту же сковороду ложкой выложите деруны, сверху выложите ровный слой фарша, затем снова тесто и обжарьте до золотистости.
Драники с сулугуни: на сковороду выложите тесто, когда оно прихватиться присыпьте щедро натертым сыром и сверху выложите аккуратно снова тесто и хорошо обжарьте.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.