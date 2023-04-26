ПриватБанк сообщил о новой акции и кто может в ней принять участие.

Приватбанк с 24 апреля предоставит украинцам право воспользоваться кэшбеком за пользование общественным транспортом.

Средства возвращаются на карту "Универсальная" и не могут превышать 250 гривен в месяц, сообщили на официальном сайте банка.

Для того чтобы принять участие в акции нужно зарегистрироваться до 24 июля, предложение будет доступно жителям населенных пунктов, где есть возможность оплатить проезд, сканируя QR-код в приложении Приват24.

Клиентам ПриватБанка нужно открыть приложение и просканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, после этого произвести оплату.

Важно нажать кнопку "закомпостировать" и билет сохранится в мобильном телефоне.

Совершеннолетние клиенты ПриватБанка с карточку "Универсальная" получат часть денег на проезд, а именно 50% от билета за каждую поездку.

Максимальный кэшбек за месяц не может быть больше 250 гривен на одного человека.

Следует отметить, что компенсация не распространяется на одноразовые оплаты, превышающие 100 гривен, а возврат части денег производится один раз в две недели.

Напомним, клиентка ПриватБанка исчезла сбережения, ее заявку игнорируют.

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