Некоторые выступления на сцене «Голоса страны» получили безумную популярность и собрали миллионы просмотров на YouTube.

Так, в сцене «Голоса страны» свою минуту славы получил даже звезда Студии «Квартал95» Юрий Ткач.

"Юрий Ткач, я удивлен!", - пишут в комментариях пользователи соцсетей, которые даже не знали, что актер выходил на сцену "Голоса страны".

Тогда комик отважился пройти отбор на шоу «Голос країни-8» с песней «Я и Сара». Как только раздались первые аккорды песни и Юрий начал петь, в зрительном зале разразились овации, чем очень удивили звездных членов жюри.

Это выступление набрало 15 миллионов просмотров в YouTube и позволило Ткачу занять пятое место в топе самых популярных выступлений «Голоса страны» в YouTube за все сезоны.

На четвертом месте оказался Эдель Пьер. Его исполнение "Whole Lotta" также собрало 15 миллионов просмотров.

На третьем месте в топе – Katha Chilly с песней «Светлица» набрала 19 миллионов просмотров на YouTube.

Haitham Mohammed Rafi исполнил песню "Habibi" на слепых прослушиваниях в 9 сезоне "Голоса страны" и теперь находится в топе на втором месте. Его исполнение просмотрели на YouTube 25 миллионов раз.

Екатерина Бегу «Gragostea Din Tei» – ее результат 32 миллионов просмотров и первое место!

На видео также попали реакции звездных судей – Потапа, Дана Балана, Монатика, Сергея Бабкина.

Напомним, сейчас продолжается кастинг вокалистов в тринадцатый сезон проекта Голос страны.

Напомним, звезда "Голоса страны" успел попрощаться с жизнью.

Также сообщалось, кто из участников "Голоса страны" стал настоящей звездой.

Кроме того, Politeka.net писала, что победительница "Голоса страны" обратилась к украинцам с важной просьбой.